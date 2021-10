Kamničank ne bo v ligi prvakinj

Kamnik, 13. oktobra - Odbojkarice Calcita Volleyja letos ne bodo igrale v ligi prvakinj. Obstale so v kvalifikacijah, v katerih jih je izločil ukrajinski Prometej Dnipro. Kamničanke so prejšnji teden prvo tekmo v gosteh izgubile z 1:3, danes pa so bile Ukrajinke boljše še v Kamniku, tudi tokrat s 3:1 (-21, 25, -29, -12).