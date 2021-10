Odbor za obrambo in komisija za nadzor javnih financ sta se seznanila s prevzemom vozil oshkosh

Ljubljana, 13. oktobra - Člani odbora DZ za obrambo in komisije za nadzor javnih financ so se na zahtevo Levice sestali na skupni seji, na kateri so razpravljali o nakupu oklepnikov oshkosh za Slovensko vojsko. Medtem ko so bili koalicijskih poslanci zadovoljni s pojasnili pristojnih na obrambnem ministrstvu, pa jim v delu opozicije med drugim očitajo netransparentnost.