Ljubljanski grad v preteklih mesecih z boljšim obiskom kot lansko poletje

Ljubljana, 14. oktobra - Ljubljanski grad je v letošnji glavni turistični sezoni obiskalo 72 odstotkov več gostov kot lani. Od junija do konca septembra so jih s pomočjo števcev prehodov našteli 290.313, so sporočili iz javnega zavoda. Med tujimi so prevladovali obiskovalci iz Nemčije, Italije, Nizozemske, Francije, Madžarske in Poljske.