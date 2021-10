V drugem četrtletju po cestah prepeljanega največ blaga doslej

Ljubljana, 13. oktobra - Cestni blagovni prevoz se je v letošnjem drugem četrtletju še povečal, in sicer za 23 odstotka na letni ravni. Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so skupaj prepeljala 25,2 milijona ton blaga in pri tem opravila 6,6 milijarde tonskih kilometrov. Obe številki sta najvišji doslej.