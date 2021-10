V ljubljanski Drami še tretja Zajčeva zvočna drama Voranc

Ljubljana, 13. oktobra - V ljubljanski Drami bo drevi na sporedu bralna uprizoritev igre Voranc Daneta Zajca v režiji in dramaturgiji Eve Kraševec. V zvočnem studiu so igro prebrali in posneli Uroš Fürst, Petra Govc, Benjamin Krnetić, Valter Dragan, Janez Škof, Maja Sever, Matija Rozman, Saša Mihelčič in Mia Skrbinac. To je že tretja Zajčeva zvočna drama.