Poskusa umora v Postojni osumljen 24-letnik

Koper/Postojna, 12. oktobra - Na koprski policijski upravi so danes razkrili nekaj podrobnosti v zvezi s ponedeljkovim poskusom umora na Tržaški cesti v Postojni, do katerega je prišlo v zgodnjih jutranjih urah. Kot je povedal vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc, je dejanja osumljen 24-letnik z območja Postojne, sicer državljan Slovenije in Severne Makedonije.