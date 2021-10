AVP za konec oktobra napoveduje začetek preventivnih dogodkov Varno v jesen in zimo

Ljubljana, 12. oktobra - Agencija za varnost prometa (AVP) je danes pripravila delovno srečanje s policijo in ostalimi organizacijami, na katerem so govorili o ozaveščanju in preventivi v prometu. V ta namen bodo konec oktobra začeli tudi sklop preventivnih dogodkov pod imenom Varno v jesen in zimo, ki bodo potekali v šestih slovenskih mestih, so sporočili iz AVP.