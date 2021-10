Na Hrvaškem ukinili večino brezplačnih toplih obrokov za žrtve potresa

Zagreb/Sisak, 12. oktobra - Mnogi prebivalci sisaško-moslavške županije, ki po uničujočem lanskem potresu bivajo v začasnih namestitvah, so bili presenečeni nad odločitvijo lokalnih oblasti o zmanjšanju števila upravičencev do toplih obrokov. V Glini naj bi tako od ponedeljka namesto 800 razdelili med 200 in 300 brezplačnih toplih obrokov.