Madžarska opozicija v drugem krogu izbira vodilnega kandidata za volitve spomladi

Budimpešta, 11. oktobra - Na Madžarskem so uspešno zagnali drugi krog izbora vodilnega kandidata opozicije na prihajajočih parlamentarnih volitvah. V nedeljo je svoj glas oddalo že okoli 79.000 ljudi, so sporočili iz volilne komisije. Izbor bo potekal do sobote, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.