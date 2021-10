Francija v prepoved plastične embalaže za več vrst sadja in zelenjave

Pariz, 11. oktobra - Francija bo s prihodnjim letom prepovedala plastično zavijanje za 30 različnih vrst sadja in zelenjave. Med temi so kumare, krompir, korenje, por, bučke, jajčevci, cvetača, jabolka, hruške, mandarine in pomaranče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.