Inventura za uvod v 24. FSF Portorož

Portorož, 12. oktobra - S filmom Inventura scenarista in režiserja Darka Sinka se drevi začenja 24. Festival slovenskega filma (FSF) Portorož. Do nedelje bodo na festivalu prikazali 84 filmov, od tega 54 v tekmovalnem programu. Za vesne se bo potegovalo šest igranih celovečercev in štirje dokumentarni filmi ter rekordnih devet manjšinskih koprodukcij.