Nobelova nagrada za ekonomijo trem znanstvenikom

Stockholm, 11. oktobra - Prejemniki letošnje Nobelove nagrade za ekonomijo so Kanadčan David Card za empirični prispevek k ekonomiki dela ter izraelsko-ameriški znanstvenik Joshua Angrist in nizozemsko-ameriški znanstvenik Guido Imbens za metodološki prispevek k analizi vzročnih razmerij. Vsi trije so naredili korak naprej na področju naravnih poskusov.