Predpremiera dokumentarca ob 200-letnici Narodnega muzeja Slovenije

Ljubljana, 11. oktobra - V Slovenski kinoteki bodo drevi predpremierno prikazali dokumentarec Sled tisočletij scenarista in režiserja Amirja Muratovića. Rdeča nit filma je razstava Zlata sled, ki jo ob 200-letnici pripravljajo v Narodnem muzeju Slovenije. Film spremlja razstavo, od njenega koncepta, skrbi restavratorjev za predmete, pa vse do postavitve in končne podobe.