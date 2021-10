V Nemčiji se nadaljujejo koalicijski pogovori

Berlin, 11. oktobra - V Nemčiji danes socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP) nadaljujejo pogovore o oblikovanju t. i. semaforske koalicije. Danes naj bi pogovori trajali do večera, izjave pa niso predvidene. Srečanja so nato napovedana še za torek in petek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.