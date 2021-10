Vlada in pet ministrstev glede na revizijo neučinkoviti pri normativni ureditvi javne službe

Ljubljana, 11. oktobra - Računsko sodišče meni, da vlada in revidirana ministrstva v letih od 2016 do 2018 niso bili učinkoviti pri zagotavljanju normativne ureditve javne službe in razmejevanja javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in raziskovanja. Od vlade in treh ministrstev zahteva odzivno poročilo.