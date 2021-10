Ministrica Jaklitsch v argentinskem Buenos Airesu na 66. slovenskem dnevu

Buenos Aires, 11. oktobra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je na obisku pri Slovencih v Južni Ameriki, se je v nedeljo v argentinskem Buenos Airesu udeležila 66. slovenskega dne, ki je osrednja vsakoletna prireditev slovenske skupnosti v tem mestu. Hkrati so obeležili tudi 65 let slovenskega doma Naš dom San Justo.

Po maši v stolnici v San Justu ter dvigu slovenske, argentinske in evropske zastave v omenjenem domu je potekala slovesna akademija, posvečena tako slovenskemu dnevu kot obletnici slovenskega doma. Zbrane so med drugim nagovorili predsednik Zedinjene Slovenije, krovne organizacije Slovencev v Argentini, Jure Komar, slovenski veleposlanik v Buenos Airesu Brian Alain Bergant ter ministrica Jaklitsch, ki se je rojakom zahvalila za vzgled zvestobe slovenstvu, duhovni tradiciji naroda, ki v sebi nosi tisočletno zgodovino, in zaželela, da bi tako ostalo tudi v prihodnje, so danes sporočili z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

"Želim si, da bi tudi v prihodnje ohranjali povezanost med seboj, pa tudi z domovino vaših prednikov. Za nas, ki živimo v Sloveniji, ste neodtujljiv del našega naroda. Brez vas slovenski narod ni popoln," je poudarila ministrica. Zahvalila se jim je tudi za njihov prispevek k priznanju in uveljavitvi Slovenije pred tridesetimi leti ter priložnost izkoristila za podelitev priznanj ustanovam, ki so letos in lani obeležile pomembne obletnice delovanja.

Priznanja so za dolgoletno delo prejeli Slomškov dom Ramos Mejia, Slovenska osnovna šola Franceta Balantiča, Slovenska dekliška organizacija, Slovenska fantovska zveza in mešani pevski zbor San Justo ter Slovenski dom Carapachay in Slovenski dom San Martin.

Ministrica Jaklitsch se je kasneje srečala s predsednikom in odborniki Zedinjene Slovenije. Ti so med drugim ministrici povedali, da so postavljeni pred številne izzive, še posebej na področju duhovne oskrbe in učenja jezika. Izpostavili so tudi vzdrževanje velikih društvenih prostorov, še posebej v luči dejstva, da število članov skupnosti upada.

Poleg tega se je ministrica srečala še z okoli 70 mladimi, ki se združujejo v Slovenski dekliški organizacij in Slovenski fantovski zvezi. Pozvala jih je, naj ohranijo ljubezen do svojih korenin in slovensko besedo, saj so po njenih besedah prav oni sami prihodnost slovenstva v Argentini.

Ministrica je ta konec tedna poleg Buenos Airesa obiskala še slovensko skupnost v Berissu v La Plati in Slovensko pristavo v Castelarju ter Slovence v Ramos Mejii in v San Martinu.

Obiskala je tudi podjetje Interpack, ki sodi v skupino HZ, poslovno skupino zavednega Slovenca Hermana Zupana, ki je med vodilnimi podjetji za izdelavo embalaže v Latinski Ameriki. Njegovo delo nadaljuje sin Hernan Zupan, ki je tudi častni konzul Slovenije v Buenos Airesu.

Ministrica se je srečala tudi s člani upravnega odbora Slovensko-argentinske gospodarske zbornice, ki so jo slovenski podjetniki ustanovili 5. oktobra. Govorili so o vzpostavitvi tesnejšega gospodarskega povezovanja med Slovenijo in Argentino.