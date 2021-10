Na grškem otoku Evia po obilnem deževju poplavljalo domove

Atene, 10. oktobra - Na grškem otoku Evia so močne padavine ponoči povzročile veliko gmotno škodo. Prizadet je predvsem severni del tega drugega največjega grškega otoka. Številne hiše so poplavljene, iz njih pa so morali reševati ljudi. Uničeno je tudi veliko cest, povezave med kraji pa so prekinjene. O smrtnih žrtvah ne poročajo.