Vlado Čehić spet v priporu

Maribor, 9. oktobra - Vlado Čehić, ki ga je mariborsko okrožno sodišče prejšnji teden obsodilo zaradi spolne zlorabe slabotne osebe in odpravilo pripor, je po poročanju Večera in Slovenskih novic spet v priporu. Višji sodniki so ugodili pritožbi in stališču tožilstva, da pri nepravnomočno obsojenem še vedno obstaja ponovitvena nevarnost.