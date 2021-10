Fiskalni svet znova opozarja na prekomerno rast odhodkov države

Ljubljana, 8. oktobra - Fiskalni svet znova poudarja, da so predvidene ravni izdatkov državnega proračuna in celotnih javnih financ v letu 2021 previsoke in do določene mere nerealistične. Občutno višanje izdatkov pa bi zastavilo podlago za neustrezno strukturno poslabšanje položaja javnih financ tudi v prihodnje, opozarja.