Prihodnji teden v parlamentu: Na delovnih telesih DZ obravnava predlogov proračunov za leto 2022 in 2023

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 10. oktobra - Zainteresirana delovna telesa DZ bodo v prihodnjem tednu obravnavala predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023. Prav tako se bo do predlogov proračunov na seji opredelil državni svet. Preiskovalni komisiji, ki se ukvarjata z ukrepi v času pred in med epidemijo covida-19, pa bosta zaslišali več prič.