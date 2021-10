Zagrebško letališče v zimskem voznem redu z novimi povezavami

Zagreb, 9. oktobra - Mednarodno letališče Zagreb v zimskem voznem redu pričakuje vzpostavitev novih povezav s Prago, Manchestrom, Eindhovnom, Baslom, Malago, Napolijem, Solunom ter z Malto in Ciprom, so STA povedali v upravljalcu letališča. Po omilitvi ukrepov na meji napovedujejo tudi vnovično vzpostavitev avtobusne povezave med letališčem in Ljubljano.