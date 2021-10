Poljsko ustavno sodišče dele evropske zakonodaje označilo za protiustavne

Varšava, 7. oktobra - Nekatere določitve in sodne odločitve Evropske unije so v nasprotju s poljsko ustavo, je danes odločilo poljsko ustavno sodišče. S tem so pod vprašaj postavili načelo primarnosti prava EU, ki temelji na tem, da v primeru navzkrižij med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo, poroča poljska tiskovna agencija PAP.