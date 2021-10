Ljubljana, 7. oktobra - Energetiki so se danes v Ljubljani zbrali na hibridnem vrhu inovativnih v energetiki. Inovacije so nujne za razvoj podjetij, pa tudi za zeleni prehod energetike. Za to je potrebno spodbudno okolje, saj prehod, ki je nujen, ni in ne bo poceni, je bilo slišati na srečanju.