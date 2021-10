Kurzu se po sredinih preiskavah maje kanclerski stolček

Dunaj, 7. oktobra - V Avstriji se po preiskavah na sedežu ljudske stranke (ÖVP), v uradu kanclerja Sebastiana Kurza in na finančnem ministrstvu danes ugiba o morebitnem padcu Kurzove vlade. Koalicijski Zeleni so podvomili v Kurzevo sposobnost vodenja vlade, opozicija grozi z nezaupnico, vpletel se je predsednik države. V torek bo na to temo izredna seja parlamenta.