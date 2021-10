Na posvetu v Portorožu o prehodu v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo

Portorož, 7. oktobra - Predstavniki gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države so na današnjem posvetu Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti v Portorožu razpravljali o novih priložnostih za sodelovanje. V ospredju letnega posveta je bil tudi prehod v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo.