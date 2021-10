Mestna občina Kranj s projektom za ureditev prometa v mestu

Kranj, 7. oktobra - Mestna občina Kranj je s strani službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela odobritev 246.000 evrov za projekt prometne ureditve Kranja. Občina bo v okviru 400.000 evrov vrednega projekta postavila sisteme za umirjanje hitrosti, za obveščanje uporabnikov mestnega potniškega prometa in za usmerjanje voznikov do parkirišč.