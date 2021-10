Opozicija ob obstrukciji današnje seje DZ Janšo znova poziva k odstopu

Ljubljana, 7. oktobra - Poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB so napovedali obstrukcijo današnje izredne seje, na kateri se bo DZ seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti. S tem so izrazili protest proti vladi in njenemu predsedniku Janezu Janši, zaradi razmer v državi pa premierja pozivajo k odstopu.