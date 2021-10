Johanssonova: Šokantni posnetki o nasilju nad migranti škodijo ugledu EU

Bruselj, 7. oktobra - Posnetki o nasilju policistov nad migranti na Hrvaškem in v Grčiji so "šokantni" in škodijo ugledu EU. Zdi se, da gre za orkestrirano nasilje na zunanjih mejah EU in da obstajajo prepričljivi dokazi o zlorabi evropskih sredstev, kar je treba temeljito preiskati, je danes v Bruslju poudarila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.