Odbor DZ ni razpravljal o predlogu zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb

Ljubljana, 7. oktobra - Člani odbora DZ za gospodarstvo na danes niso razpravljali o predlogu zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb med letoma 1999 in 2011, ki ga je pripravil državni svet. Svetniki so namreč zaradi usklajevanja z ministrstvi predlagali umik točke z dnevnega reda in prestavitev razprave na novembrsko sejo.