AVP v treh tednih na preventivnem maratonu izvedla delavnice za 750 dijakov

Ljubljana, 7. oktobra - Agencija za varnost prometa (AVP) je v preteklih treh tednih z izvedbo preventivnega maratona za gimnazije in srednje šole o tematiki prometne vzgoje poučila 750 mladih. Izvedla je 25 preventivno-izobraževalnih delavnic za mlade na gimnazijah in srednjih šolah v Ljubljani, Jesenicah in Novem mestu, so sporočili z AVP.