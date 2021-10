Zveza potrošnikov opozarja na pomanjkljivo regulacijo oglaševanja otrokom

Ljubljana, 7. oktobra - Živilska industrija po različnih kanalih, kot so splet, televizija in družbena omrežja, vsakodnevno nagovarja najmlajše, ki so zaradi pomanjkanja znanja za kritično vrednotenje oglasnih sporočil lahka tarča oglaševalcev živilske industrije, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Izpostavili so pomanjkljivo regulacijo oglaševanja otrokom.