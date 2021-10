Ob svetovnem dnevu pozivi za zagotovitev enakopravnega dostopa do paliativne in hospic oskrbe

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 7. oktobra - Letošnji svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki ga bomo obeležili v soboto, poteka v znamenju enakopravnega dostopa do omenjene oskrbe. V svetovnem zavezništvu za paliativno oskrbo ob tem opozarjajo, da je ob epidemiji covida-19 taka oskrba postala še pomembnejša, izpostavili pa so tudi pomen prilagajanja oskrbe individualnim potrebam.