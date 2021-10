V ljubljanski Drami na oder postavili igro Slawomirja Mrožka Emigranta

Ljubljana, 6. oktobra - V ljubljanski Drami so na oder postavili igro Slawomirja Mrožka Emigranta. Režijo mojstrsko napisane zgodbe o odnosu med človekoma, ki sta tujca v mestu, v katerem živita in tujca drug drugemu, pa tudi samemu sebi, je prevzela Nina Ramšak Marković. V vlogi emigrantov nastopata Nejc Cijan Garlatti in Marko Mandić. Premiera v Mali Drami bo v petek.