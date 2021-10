Cene plina v Evropi na nov rekord

London, 6. oktobra - Cene plina v Evropi so danes zrasle za 25 odstotkov in dosegle nove rekordne vrednosti, potem ko je pred zimo vse več povpraševanja po tem energentu. Tekom dneva so se na nizozemskem vozlišču TTF novembrske terminske pogodbe povzpele nad 1600 dolarjev (1386 evrov) za 1000 kubičnih metrov, poročajo tuje tiskovne agencije.