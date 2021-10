Macron in Blinken skušala zakrpati vezi med Francijo in ZDA

Pariz, 5. oktobra - V Parizu sta se danes srečala francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški državni sekretar Antony Blinken. To je bilo prvo ameriško-francosko srečanje od sklenitve pakta Aukus. Ta je povzročil spor med Avstralijo in Francijo zaradi podmornic, ohladili pa so se tudi odnosi med Parizom in Washingtonom.