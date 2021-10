EU v senci kritik posodobila črni seznam davčnih oaz

Bruselj/Luxembourg, 5. oktobra - Finančni ministri EU so danes v Luksemburgu posodobili evropski črni seznam davčnih oaz - z njega so umaknili Angvilo, Dominiko in Sejšele. Medtem kritiki po objavi Pandorinih dokumentov, ki razkrivajo sporne finančne posle voditeljev in politikov, uniji očitajo, da je njen seznam neučinkovit in tako nesmiseln.