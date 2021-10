Po odločitvi upravnega sodišča glede evropskih delegiranih tožilcev sedaj ponovno na potezi vlada

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 5. oktobra - Upravno sodišče je "zaradi absolutne bistvene kršitve pravil postopka" ugodilo tožbi obeh (ne)imenovanih evropskih delegiranih tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja ter odpravilo sklep vlade o razveljavitvi postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in zadevo vrnilo vladi v ponoven postopek. Kdaj in kaj bo storila vlada, še ni znano.