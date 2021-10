Nemška unija in Zeleni na pogovorih o morebitni vladni koaliciji

Berlin, 5. oktobra - Vodilni predstavniki nemške krščanske demokratske in socialne unije (CDU/CSU) ter nemških Zelenih se danes pogovarjajo o morebitni vladni koaliciji. Predsednika CDU in CSU, Armin Laschet in Markus Söder, ter sopredsednika Zelenih Annalena Baerbock in Robert Habeck ob začetku pogovorov niso dajali izjav, saj so se v naprej dogovorili o molku.