V Ljubljani se začenja stripovski festival Tinta

Ljubljana, 6. oktobra - Z odprtjem skupinske razstave v Galeriji Kresiji se bo v Ljubljani začel mednarodni festival stripa Tinta, ki bo do nedelje ponudil pester izbor razstav in drugih festivalskih dogodkov v družbi odmevnih domačih in tujih stripovskih ustvarjalcev. V fokusu letošnjega festivala je priznani ameriški stripar in družbeni kritik Peter Kuper.