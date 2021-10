Ob svetovnem dnevu varstva živali v ospredju ozaveščanje o živalih kot čutečih bitjih

Ljubljana, 4. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki je namenjen ozaveščanju javnosti o tem, da so živali čuteča bitja in da so ljudje odgovorni skrbeti zanje na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu. Ob tem na ministrstvu za kmetijstvo izpostavljajo, da se etika ravnanja z živalmi odraža tudi v zakonodaji države.