Ob tednu otroka strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne igre

Ljubljana, 4. oktobra - Ob letošnjem tednu otroka so strokovnjaki na posvetu Razigran uživaj dan! izpostavili pomen iger, igranja in kakovostnega preživljanja prostega časa. To je namreč ključno za uravnotežen razvoj otroka. Ob tem so sodelujoči na posvetu opozorili še na to, da so otroci v zadnjem letu in pol zaradi epidemioloških ukrepov živeli manj aktivno življenje.