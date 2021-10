Povolilne pogovore v Nemčiji začeli še SPD in CDU/CSU

Berlin, 3. oktobra - Vodilni predstavniki nemških socialdemokratov (SPD) in liberalcev (FDP) so se danes sestali na prvih uvodnih pogovorih po parlamentarnih volitvah konec septembra. Oboji so pogovore označili za konstruktivne. Kasneje so se liberalci sestali še s predstavniki konservativne unije (CDU/CSU), SPD pa z Zelenimi.