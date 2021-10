Pahor na Zavrhu tudi o zaskrbljenosti zaradi medčloveških odnosov

Ljubljana, 3. oktobra - V Sloveniji imamo skoraj vse, skrbijo pa medčloveški odnosi, je na proslavi ob 35. obletnici Maistrovih prireditev na Zavrhu in tamkajšnjem krajevnem prazniku danes dejal predsednik republike Borut Pahor. Kot je dodal, bomo zdravstveno krizo prej ali slej premagali in zaživeli brez ukrepov, ob tem pa je spomnil na pomen zaupanja in sodelovanja.