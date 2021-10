Več deset tisoč žensk v ZDA na shodih za pravico do splava

Washington, 3. oktobra - Več deset tisoč žensk je v soboto v številnih mestih po ZDA sodelovalo na shodih proti omejevanju pravice do splava. V Washingtonu se je na trgu pri Beli hiši zbralo okoli 10.000 ljudi in se sprehodilo do stavbe vrhovnega sodišča, ki bo imelo zadnjo besedo pri tem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.