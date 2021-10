Mladi jedrski strokovnjaki o jedrski energiji seznanjali mimoidoče na Prešernovem trgu

Ljubljana, 2. oktobra - Mreža mlade generacije, ki deluje v okviru Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, je danes na Prešernovem trgu v Ljubljani v okviru globalne pobude Stand Up for Nuclear pripravila dogodek z geslom Jedrska tehnologija za ljudi in naravo. Mimoidočim so na zanimiv način približali jedrsko energijo in tehnologijo ter osvetlili z njo povezane mite.