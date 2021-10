Delničarji Daimlerja podprli delitev podjetja

Stuttgart, 1. oktobra - Delničarji nemškega koncerna Daimler so z 99,9 odstotka glasovi za podprli načrt o delitvi podjetja, po kateri bodo proizvodnjo tovornjakov in avtobusov ločili od osebnih avtomobilov. Pod okriljem Daimler Trucks bodo tovorna vozila in avtobusi, medtem ko se bodo njihovi luksuzni avtomobili preimenovali v Mercedes-Benz.