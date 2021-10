Nemški Zeleni in liberalci v novih pogovorih o vladi

Berlin, 1. oktobra - Nemški Zeleni in liberalci (FDP) so se danes sestali na novih pogovorih o sodelovanju v prihodnji nemški vladi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pogovori so še vedno v fazi preučevanja skupnih točk za možno medsebojno sodelovanje, predvsem pa ugotavljanje, s katero od obeh največjih strank bi oblikovali vlado.