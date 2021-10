V Ljubljani predstavitev knjige Matjaža Brojana o slovenski cerkvi Sv. Cirila v New Yorku

New York, 1. oktobra - V frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja na ljubljanskem Prešernovem trgu bo v ponedeljek, 4. oktobra, predstavitev knjige Matjaža Brojana z naslovom Svetilnik slovenstva in vernosti v New Yorku o slovenski cerkvi in župniji sv. Cirila, ki letos praznuje 105. obletnico ustanovitve.