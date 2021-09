Bruselj z opominom Sloveniji zaradi neupoštevanja pravil o odprtih podatkih

Bruselj, 30. septembra - Evropska komisija je Slovenijo in še 18 držav članic z uradnim opominom pozvala, naj upoštevajo pravila EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja, so sporočili danes v Bruslju. Te države imajo dva meseca časa za odgovor in sprejetje potrebnih ukrepov.