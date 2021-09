Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 9.)

Ljubljana, 30. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odstopu Bojana Veselinoviča z mesta direktorja STA, ki je pogovore s predstavnikom vlade označil za neuspešne. Poročale so še o odločitvi ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvajanje odloka o izpolnjevanju pogoja PC v državni upravi, pa tudi o sredinih protestih in obilnejših nalivih v prestolnici.